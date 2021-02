Zaia | “Rumors dicono riapertura impianti sci in relazione alla zona”

Leggi su dire

(Di martedì 2 febbraio 2021) VENEZIA – “Secondo i rumors si parla di aprire le piste da sci in relazione alla zona in cui ci si trova…” e, “dai dati, noi al 99% venerdì saremo ancora in area gialla, grazie ai nostri sforzi”. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, parlando dell’apertura degli impianti di risalita e delle piste da sci, oggi in conferenza stampa.