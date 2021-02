YouTube censura +500mila video per proteggere isteria globalista COVID-19

(Di martedì 2 febbraio 2021) La piattaforma di hostingdi proprietà di Google,, ha rimosso più di 500.000che mettono in dubbio la narrazione ufficiale del-19 nell’ultimo anno.Il CEO diSusan Wojcicki ha fatto l’annuncio in una lettera sulle priorità della piattaforma per il prossimo anno. Si vanta di come la sua piattaforma sta facendo rispettare ladel Grande Fratello.“Abbiamo aggiornato le nostre politiche per rimuovere la disinformazione medica egregia sul-19 per vietare cose come dire che il virus è una bufala o promuovere cure medicalmente non comprovate al posto della ricerca di un trattamento“, ha scritto Wojcicki.“Abbiamo continuato a fare aggiornamenti alle nostre politiche sul-19 per stare al passo con la scienza, ...

