WolnaPolka La resistenza fotografica delle donne polacche | per il diritto ad abortire

(Di martedì 2 febbraio 2021). In traduzione vuol dire “polacca libera” e donna è sottinteso. Sono le parole colorate su un cartellone che una ragazza solleva contro gli scudi scuridivise schierate a Varsavia. La fotografia l’ha scattata Alicia Lesiak, reporter che ha immortalato decine di altri volti femminili che combattono da un lato all’altro del Paese per il loro– ormai perduto - di. “Learrabbiate cambieranno il mondo” c’è scritto invece sul manifesto di una polacca che nella foto di Michalina Kuczynska guarda temeraria l’orizzonte a Katowice. Centinaia di panorami di amazzoni slave in lotta per strada, mentre resistono e vengono pestate dalla polizia, fanno parte dell’ Archiwum Protestów Publicznych, “Archivio proteste pubbliche”, in acronimo: App. È la...