Wicked | Jon M Chu alla regia del film tratto dal musical

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ildiventerà une Jon M. Chu sembra sarà il regista dopo la rinuncia al progetto di Stephen Daldry., ildaldi Broadway, avràJon M. Chu, già dietro la macchina da presa di In the Heights,dallo spettacolo creato da Lin Manuel-Miranda. La versione cinematografica della storia che ha conquistato gli spettatori a teatro sarà prodotta da Universal in collaborazione con Marc Platt. La sceneggiatura diè stata firmata da Winnie Holzman che si è ispirata al romanzo scritto da Gregory Maguire e ha collaborato con il compositore e autore dei testi delStephen Schwartz. Il regista Jon M. Chu ha recentemente portato ...

