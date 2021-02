Wellness In Camera | Bestseller il libro di Paul Gutmann su come godere ogni giorno di un clima tropicale comodamente a casa propria

comunicati : Paul Gutmann: Bestseller “Wellness In Camera”, il libro su come depurare quotidianamente il proprio organismo -

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un sistema capace di generare un relax quotidiano comodamente a casa propria, esce oggi il libro di Paul Gutmann "IN. Come Migliorare Il Tuo ......e centri benessere spiega Uecoop su dati Istat e delladi commercio di Milano Lodi e Monza Brianza e coinvolge oltre 120mila operatori sulla base dei dati emersi alle ultime fiere delAppena uscito, il libro dell’autore è subito primo su Amazon con la campagna social di Giacomo Bruno. Sulla base dei tanti consigli e suggerimenti pratici acquisiti nel corso del libro, il lettore può ...Secondo una ricerca effettuata dall’Istituto Piepoli, il 42% degli italiani si dichiara fortemente stressato per il periodo di emergenza sanitaria che stiamo passando. In un Paese molto indebolito ...