Watchmen e Avengers | Endgame | Ted Cruz paragona la sinistra americana ai cattivi dei due film

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il senatore americano Tedè stato criticato per averto gli esponenti dellaai villain di. Il senatore americano Tedè stato criticato per averto gli esponenti dellaai villain di. Come riportato da IndieWire, il noto e controverso senatore texano, attualmente al centro di una bufera mediatica per aver contestato l'esito elettorale di novembre e quindi influenzato l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio, è stato intervistato per un podcast e in tale occasione, parlando di ambientalismo, ha tirato in ballo i due titoli, facendo notare come, a suo avviso, Hollywood proponga spesso degli ...