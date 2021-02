Wanda Nara, il selfie che ti stende e quel dettaglio nascosto: bombe FOTO (Di martedì 2 febbraio 2021) Wanda Nara, il selfie che ti stende e quel dettaglio nascosto: bombe. L’influencer ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram Wanda Nara è una delle donne più amate del mondo di Instagram. Si occupa principalmente di sport, è conosciuta per quello e per il suo matrimonio con Mauro L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 2 febbraio 2021), ilche ti. L’influencer ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagramè una delle donne più amate del mondo di Instagram. Si occupa principalmente di sport, è conosciuta perlo e per il suo matrimonio con Mauro L'articolo proviene da YesLife.it.

matgraz1 : @Super3mp Andai a San Siro in scioltezza, tribuna centrale, relax e Wanda Nara a dieci metri. Piano piano arrivò il… - Scemifreddi : RT @O_Strunz: Ladri in casa di #Icardi. La moglie Wanda denuncia: “Nara pina!” ( anthony fracasso @Scemifreddi ) #2febbraio #wandanara #… - O_Strunz : Ladri in casa di #Icardi. La moglie Wanda denuncia: “Nara pina!” ( anthony fracasso @Scemifreddi ) #2febbraio #wandanara #ladri - junioreraldo : RT @ilgiornale: Icardi come Rico. Entrambi i giocatori del Psg vittime di un furto da migliaia di euro. Wanda Nara sotto choc. https://t.co… - LorenzoRossi29 : RT @Corriere: I ladri nella casa di Mauro Icardi e Wanda Nara a Parigi: rubati orologi e vestiti per 400 mila euro -