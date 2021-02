“Voto proibito | nasce il mio governo” Mattarella certifica il trionfo di Renzi | il centrodestra che fa? 

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 febbraio 2021) “La verifica della maggioranza ha dato esito negativo. Mi appello a tutte le forze politiche per undi alto profilo, a breve conferirò l'incarico”. Così Sergiocon tono grave e perentorio ha annunciato la prossima mossa per provare a risolvere la crisi di. Il presidente della Repubblica non poteva far altro che prendere in mano la situazione, dopo che i partiti hanno miseramente fallito nella ricerca di un accordo per ricomporre la maggioranza giallorossa che sosteneva Giuseppe Conte. Quest'ultimo può quindi considerare conclusa la sua esperienza politica a Palazzo Chigi, non sarà premier per la terza volta all'interno della stessa legislatura. Mario Draghi è stato convocato per le 12 di domani, mercoledì 3 febbraio. Fondamentalmenteha sancito la vittoria di Matteo ...