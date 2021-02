Von der Leyen insiste | «Entro l’estate vaccineremo il 70% degli adulti in Ue» Ma a questo ritmo in Italia sarà immunizzato solo il 18%

Leggi su open.online

(Di martedì 2 febbraio 2021) L’obiettivo è fissato da tempo, da prima che iniziassero i tagli alle forniture da parte delle aziende produttrici. Ma la presidente della Commissione europea, Ursula von der, non intende fare passi indietro: «Mi sento di confermare l’obiettivo di arrivare a vaccinare contro il Covid-19 il 70% della popolazione adulta in Europa», ha detto in un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica. L’obiettivo è ambizioso e, alcon cui vengono effettuate al momento le somministrazioni in Europa, l’Unione rischia di non raggiungerlo. Il problema non èno, bensì riguarda tutti gli Stati membri. Dipasso l’arriverà al 70% a fine 2023 Come evidenzia Politico.eu, sulla base delle elaborazioni del ...