Volontarie Croce Rossa negazioniste rifiutano il vaccino | ' cacciate' dalle ambulanze

(Di martedì 2 febbraio 2021) FELTRE - Uscire in ambulanza senza essere vaccinati? In era Covid non si può. È per questo motivo che due'no vax' dellaitaliana , appartenenti al comitato di Feltre , sono ...

FELTRE - Uscire in ambulanza senza essere vaccinati? In era Covid non si può. È per questo motivo che due'no vax' della Croce Rossa italiana , appartenenti al comitato di Feltre , sono state sospese dal loro presidente. Si tratta di una misura parziale. Nel senso che non potranno più ... Il caso a Feltre, nel Bellunese. Una delle due avrebbe anche contratto il virus