Volley femminile, Champions League: Busto Arsizio batte Scandicci al tie-break! Discorso qualificazione riaperto

Busto Arsizio ha sconfitto Scandicci per 3-2 (25-18; 21-25; 25-14; 18-25; 15-10) nel match valido per la fase a gironi della Champions League 2021 di Volley femminile. Il second round robin della Pool A, in programma a Schwerin (Germania), si è aperto con questo avvincente derby italiano, il cui esito è l'esatto opposto rispetto all'incontro d'andata giocato prima di Natale. Le lombarde conquistano la seconda vittoria nella massima competizione continentale, mentre le toscane incappano nella prima sconfitta dopo tre successi. A questo punto la lotta per la qualificazione ai quarti di finale è più accesa che mai, a passare il turno sono soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde. Scandicci ora è in testa alla classifica del girone.

