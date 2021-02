Volley, Champions League femminile, round robin 2. Novara piega un coriaceo Kazan e avvicina i quarti! (Di martedì 2 febbraio 2021) Inizia nel migliore dei modi, con una vittoria sofferta ma meritata (3-1) contro le russe della Dinamo Kazan, il secondo round robin di Champions League la Igor Gorgonzola Novara che è ormai ad un passo dalla conquista dell’accesso ai quarti di finale che potrebbero arrivare con tanto di conferma della matematica, domani nella sfida contro le ceche dell’Olomouc nella quale la squadra piemontese parte nettamente favorita. Non è stato il bis della gara di andata quando, nel Palasport di casa, la formazione di Lavarini ha letteralmente travolto la formazione russa. Kazan, guidato da due vecchie conoscenze del campionato italiano come Bricio e Fabris ma che può contare su alcune giovani molto interessanti, è cresciuta non poco rispetto alla gara di andata ed ha fatto ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) Inizia nel migliore dei modi, con una vittoria sofferta ma meritata (3-1) contro le russe della Dinamo, il secondodila Igor Gorgonzolache è ormai ad un passo dalla conquista dell’accesso ai quarti di finale che potrebbero arrivare con tanto di conferma della matematica, domani nella sfida contro le ceche dell’Olomouc nella quale la squadra piemontese parte nettamente favorita. Non è stato il bis della gara di andata quando, nel Palasport di casa, la formazione di Lavarini ha letteralmente travolto la formazione russa., guidato da due vecchie conoscenze del campionato italiano come Bricio e Fabris ma che può contare su alcune giovani molto interessanti, è cresciuta non poco rispetto alla gara di andata ed ha fatto ...

