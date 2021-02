(Di martedì 2 febbraio 2021) DaPrimavera dela bandito. Fortissimo, per gli standard del carcere: lo chiamavano Maradona, ma a lui un giorno venne la pazza idea diGianfranco. Oggi fa il giardiniere, macon ilbanda, il “Bufalo”. E’ laincredibile di Fabrizio Maiello, che raccontò per primo il sito di Gianluca di Marzio e che oggi riporta alla luce l’edizione milanese del CorriereSera. La rottura dei legamenti, a 18 anni, è la svoltasua vita: da calciatore a criminale. Lo arrestano per aver sparato alla vetrina del bar dove si riuniva coi compari dopo le rapine: “Ho chiesto un passaggio ad un ragazzo che ...

napolista : 'Volevo rapire Zola', l'incredibile storia del talento del Monza che giocava col boss della Magliana 'Era tutto pro… - RobertoHusky49 : @caporix @MaryR_Fra @depi_depi74 @William_Fly @simorugg @Death35902652 @_Nad_ia @Bukaniere @caoticadentro… - ClayJensenF : @CateHoranF @nelloofotomodel e non è colpa mia mica mi volevo far rapire -

Ultime Notizie dalla rete : Volevo rapire

Corse di Moto

... e che sapeva cheporre fine al matrimonio '. A suo dire l'ex marito ' si è concentrato ... Ricci ha dichiarato di temere per il figlio, scrivendo che Heerdegen 'continua a minacciare di' ...... il tenente colonnello Larry Rendall Brock voleva, legare, forse processare, forse ... in mano le manette di plastica: Le ho trovate per terra econsegnarle a un poliziotto ma ne sono ...Tre imprenditori hanno dato vita alla startup con la quale ogni utente può fare la differenza nella lotta al cambiamento climatico: «Se puoi misurare il tuo impatto, puoi anche migliorarlo» ...Computer Gross è il migliore distributore di Cisco per Europa, Middle East, Africa e Russia di Cisco. Un nuovo e prestigioso riconoscimento che premia una storica collaborazione. Un caso di successo i ...