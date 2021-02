Voci dalla Francia: 'Il Marsiglia pensa a Sarri per l'anno prossimo' (Di martedì 2 febbraio 2021) C'è Maurizio S arri nei progetti dell'Olympique Marsiglia , che sta vivendo una stagione da incubo. Ai risultati negativi si è aggiunta la recente irruzione degli ultras al centro sportivo e la ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 2 febbraio 2021) C'è Maurizio S arri nei progetti dell'Olympique, che sta vivendo una stagione da incubo. Ai risultati negativi si è aggiunta la recente irruzione degli ultras al centro sportivo e la ...

CorSport : Voci dalla Francia: 'Il #Marsiglia pensa a #Sarri per l'anno prossimo' ?? - sportli26181512 : Voci dalla Francia: 'Il Marsiglia pensa a Sarri per l'anno prossimo': Secondo i media transalpini, dopo la polemica… - Mterryf1 : Sentendo un po' le voci alcune dicevano di un Bonafede spostato dalla giustizia agli interni Di male in peggio - cclatwe : @tagadala7 Visto che escono storielle sulle poltrone (escono sempre dalla 'stessa' fonte?) informiamo la Panella di… - LaGrevia : (Le voci spesso si accavallavano e non si capiva una sega). A questa cosa alcune - credo anche io - abbiamo rispost… -