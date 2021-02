Violenza sulle donne: ci stanno facendo fuori. Ma nessuna si salva da sola (Di martedì 2 febbraio 2021) Ci stanno facendo fuori. Ma letteralmente. Da una parte, vengono i brividi ad ascoltare i discorsi di alcuni procuratori generali all’inaugurazione dell’anno giudiziario. Insieme, all’unisono, lanciano l’allarme sulla questione violenze domestiche. stanno aumentando in modo esponenziale. Ed è preoccupante. Molto preoccupante. Dall’altra, i posti di lavoro sciolti come neve al sole. Notizia di ieri dell’Istat. In dicembre 2020, di 101mila posti persi, 99mila erano donne. La notizia fa il paio con i dati americani. Non più tardi di un mese fa Cnn spiegava che su 140mila posti sfumati, 140mila erano nostri. Delle donne. Il fenomeno è globale e non è colpa del Covid. Il Covid ha semplicemente fatto emergere la polvere nascosta sotto il tappeto. Quella cosa che puzza e che fa schifo perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Ci. Ma letteralmente. Da una parte, vengono i brividi ad ascoltare i discorsi di alcuni procuratori generali all’inaugurazione dell’anno giudiziario. Insieme, all’unisono, lanciano l’allarme sulla questione violenze domestiche.aumentando in modo esponenziale. Ed è preoccupante. Molto preoccupante. Dall’altra, i posti di lavoro sciolti come neve al sole. Notizia di ieri dell’Istat. In dicembre 2020, di 101mila posti persi, 99mila erano. La notizia fa il paio con i dati americani. Non più tardi di un mese fa Cnn spiegava che su 140mila posti sfumati, 140mila erano nostri. Delle. Il fenomeno è globale e non è colpa del Covid. Il Covid ha semplicemente fatto emergere la polvere nascosta sotto il tappeto. Quella cosa che puzza e che fa schifo perché ...

