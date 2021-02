Viola Valentino parla dell'ex marito Riccardo Fogli: 'Noi come Al Bano e Romina' (Di martedì 2 febbraio 2021) 'Io e Riccardo siamo ancora legati ed è giusto che le persone ci vedano così. come e ': è così che la cantante Viola Valentino ha definito il rapporto che ha con l'ex marito . La loro è stata una ... Leggi su leggo (Di martedì 2 febbraio 2021) 'Io esiamo ancora legati ed è giusto che le persone ci vedano così.e ': è così che la cantanteha definito il rapporto che ha con l'ex. La loro è stata una ...

infoitcultura : Viola Valentino, ex moglie di Riccardo Fogli/ 'Siamo come Al Bano e Romina Power' - infoitcultura : Viola Valentino parla dell'ex marito Riccardo Fogli: «Noi come Al Bano e Romina. Dopo il Covid vorrei cantare con l… - mariateresacip : @blumenkohlsuppe Mi ricordi una giovane Viola Valentino, che trovavo molto bella. - Nonsolosuoni : Su - luigitortella : Viola Valentino - Sola (Delitto sull'autostrada) -