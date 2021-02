Viola Valentino bomba sull’ex marito Riccardo Fogli: “Noi come Albano e Romina” (Di martedì 2 febbraio 2021) Un legame profondo, una relazione chiacchieratissima. Ma Viola Valentino e Riccardo Fogli potrebbero presto tornare insieme sul palco. Ecco le parole della cantante. La storia d’amore tra Viola Valentino e Riccardo Fogli Una storia d’amore chiacchieratissima e famosissima del mondo dello spettacolo. Due artisti amatissimi dal grande pubblico che, sul palco, potrebbero presto tornare. In una recente intervista Viola Valentino ha raccontato del primo incontro con Riccardo Fogli e soprattutto dei progetti futuri. Tutto è iniziato nel lontano 1970 nel leggendario Roxy Bar di Milano: sono giovanissimi, 20 anni lui e 18 lei. Si incontrano grazie ad un amico in comune, ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Un legame profondo, una relazione chiacchieratissima. Mapotrebbero presto tornare insieme sul palco. Ecco le parole della cantante. La storia d’amore traUna storia d’amore chiacchieratissima e famosissima del mondo dello spettacolo. Due artisti amatissimi dal grande pubblico che, sul palco, potrebbero presto tornare. In una recente intervistaha raccontato del primo incontro cone soprattutto dei progetti futuri. Tutto è iniziato nel lontano 1970 nel leggendario Roxy Bar di Milano: sono giovanissimi, 20 anni lui e 18 lei. Si incontrano grazie ad un amico in comune, ...

infoitcultura : Viola Valentino, ex moglie di Riccardo Fogli/ 'Siamo come Al Bano e Romina Power' - infoitcultura : Viola Valentino parla dell'ex marito Riccardo Fogli: «Noi come Al Bano e Romina. Dopo il Covid vorrei cantare con l… - mariateresacip : @blumenkohlsuppe Mi ricordi una giovane Viola Valentino, che trovavo molto bella. - Nonsolosuoni : Su - luigitortella : Viola Valentino - Sola (Delitto sull'autostrada) -