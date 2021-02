Villas-Boas saluta Marsiglia: “Esperienza magica, dispiace finisca così” (Di martedì 2 febbraio 2021) L’avventura di Andrè Villas-Boas al Marsiglia è finita. Il tecnico portoghese si è dimesso nel corso della conferenza stampa di stamattina e la società nel pomeriggio ha accolto le dimissioni. Intercettato da Telefoot, Villas-Boas ha salutato Marsiglia: “Grazie ragazzi, è stata un’Esperienza magica che porterò sempre con me. La situazione è stata toccante e dispiace che finisca così, questo club è speciale e ho imparato tanto”. Il club transalpino ora è alla ricerca di un nuovo allenatore. Foto-fourfourtwo. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 febbraio 2021) L’avventura di Andrèalè finita. Il tecnico portoghese si è dimesso nel corso della conferenza stampa di stamattina e la società nel pomeriggio ha accolto le dimissioni. Intercettato da Telefoot,hato: “Grazie ragazzi, è stata un’che porterò sempre con me. La situazione è stata toccante eche, questo club è speciale e ho imparato tanto”. Il club transalpino ora è alla ricerca di un nuovo allenatore. Foto-fourfourtwo. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : #OlympiqueDeMarseille, sospeso #VillasBoas: tentativo per #Sarri, ma quella che porta all'ex Juve è una pista compl… - DiMarzio : #Ligue1, Olympique Marsiglia | Divergenze con la società per il mercato: Villas-Boas si dimette - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Il Marsiglia pensa a Maurizio Sarri per sostituire Villas-Boas ??? - Noovyis : (Villas-Boas saluta Marsiglia: “Esperienza magica, dispiace finisca così”) Playhitmusic - - Federic05540493 : RT @DiMarzio: #OlympiqueDeMarseille, sospeso #VillasBoas: tentativo per #Sarri, ma quella che porta all'ex Juve è una pista complicata http… -