Villas-Boas saluta il Marsiglia: «La situazione è stata toccante e dispiace che finisca così» (Di martedì 2 febbraio 2021) Andrè Villas-Boas ha salutato il Marsiglia ai microfoni di Telefoot: queste le dichiarazioni del tecnico portoghese Andrè Villas-Boas, dopo aver rassegnato le dimissioni, ha salutato il Marsiglia ai microfoni di Telefoot. Queste le sue parole. «Grazie ragazzi, è stata un’esperienza magica che porterò sempre con me. La situazione è stata toccante e dispiace che finisca così, questo club è speciale e ho imparato tanto» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Andrèhato ilai microfoni di Telefoot: queste le dichiarazioni del tecnico portoghese Andrè, dopo aver rassegnato le dimissioni, hato ilai microfoni di Telefoot. Queste le sue parole. «Grazie ragazzi, èun’esperienza magica che porterò sempre con me. Lache, questo club è speciale e ho imparato tanto» Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #OlympiqueDeMarseille, sospeso #VillasBoas: tentativo per #Sarri, ma quella che porta all'ex Juve è una pista compl… - DiMarzio : #Ligue1, Olympique Marsiglia | Divergenze con la società per il mercato: Villas-Boas si dimette - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Il Marsiglia pensa a Maurizio Sarri per sostituire Villas-Boas ??? - Noovyis : (Villas-Boas saluta Marsiglia: “Esperienza magica, dispiace finisca così”) Playhitmusic - - Federic05540493 : RT @DiMarzio: #OlympiqueDeMarseille, sospeso #VillasBoas: tentativo per #Sarri, ma quella che porta all'ex Juve è una pista complicata http… -