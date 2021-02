VIDEO – Santa Teresa | così il mare entra nella foce del Fusandola

(Di martedì 2 febbraio 2021) Il primo febbraio 2021 il, a Salerno, era mosso. Nulla a che vedere, per potenza ed intensità, con le potentiggiate delle settimane precedenti. Eppure, a, le onde sono risalite per diversi metri lungo ladel torrente. Nel canale l’acqua marina ha trasportato legni, detriti e, certamente, sabbia. Il torrente per guadagnare ilscorre lungo il lato sinistro. Appare, almeno in parte, vanificato lo sforzo di dragaggio meccanico effettuato durante le scorse settimane. La Denuncia.

alice67420685 : RT @rosmellogfvip: madonna santa quanto sono sposate vi amo #rosmello - Ari_ashely2 : RT @rosmellogfvip: madonna santa quanto sono sposate vi amo #rosmello - vvadoacaso : RT @rosmellogfvip: madonna santa quanto sono sposate vi amo #rosmello - martig21_ : RT @rosmellogfvip: madonna santa quanto sono sposate vi amo #rosmello - Martina74146034 : RT @rosmellogfvip: madonna santa quanto sono sposate vi amo #rosmello -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Santa

3bmeteo

Due ilanciati ad oggi dalla band: quello di «Loose ends» girato nel bosco diColomba e di «Shameless» con le riprese effettuate nella loro sala prove. Oltre «The Unpleasant Guest» gli ...... una pagina di storia unica che come dice Nino Vaccarella nello straordinarioche vi ... la Targa è una festa popolare siciliana come la festa delle patroneRosalia o Sant'Agata". Un ...Santa Monica Studio ha deciso di premiare i possessori di PlayStation 5 con una patch per God of War in grado di esprimere tutto il potenziale del titolo su next-gen.God of War riceve nella giornata di oggi una patch che aggiorna il gioco su PS5, migliorandone risoluzione, frame rate ed altri aspetti.