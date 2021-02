Vesti: “Mercedes non significa essere sotto pressione” (Di martedì 2 febbraio 2021) Frederik Vesti è ufficialmente entrato nel programma Juniores della scuderia Mercedes. Il pilota danese ha disputato la sua prima stagione in Formula 3 dove ha attirato l’attenzione della scuderia anglo-tedesca. Perez si confessa: “Ho pensato più volte al ritiro” Vesti: qual è l’obiettivo del danese? Il 19 gennaio 2021 il pilota è diventato membro della scuderia Mercedes. Nel 2020 il pilota ha gareggiato in Formula 3 dove è riuscito a vincere tre gare, concludendo la stagione al quarto posto nella classifica piloti con la ART Grand Prix. Una buona stagione che ha permesso al pilota classe 2002 di entrare a far parte del programma juniores della scuderia anglo-tedesca, padrona della Formula Uno da sei stagioni consecutive. Un grande traguardo per il pilota danese che anche nel 2021 continuerà a correre in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 2 febbraio 2021) Frederikè ufficialmente entrato nel programma Juniores della scuderia. Il pilota danese ha disputato la sua prima stagione in Formula 3 dove ha attirato l’attenzione della scuderia anglo-tedesca. Perez si confessa: “Ho pensato più volte al ritiro”: qual è l’obiettivo del danese? Il 19 gennaio 2021 il pilota è diventato membro della scuderia. Nel 2020 il pilota ha gareggiato in Formula 3 dove è riuscito a vincere tre gare, concludendo la stagione al quarto posto nella classifica piloti con la ART Grand Prix. Una buona stagione che ha permesso al pilota classe 2002 di entrare a far parte del programma juniores della scuderia anglo-tedesca, padrona della Formula Uno da sei stagioni consecutive. Un grande traguardo per il pilota danese che anche nel 2021 continuerà a correre in ...

...La compagine francese cercherà di interrompere il dominio della Prema e avrà all'interno del proprio box anche Frederik Vesti, fresco di ingresso all'interno del programma giovani della Mercedes. 'Il ...

Farà coppia con Frederik Vesti, da poco entrato nel vivaio della Mercedes. Correa ricomincia da un gradino inferiore rispetto alla Formula 2, categoria nella quale è occorso l'incidente che ha ...

Frederik Vesti, pilota juniores della Mercedes ha parlato di come gestire la pressione in una scuderia di alto livello come quella tedesca.

A un anno e mezzo dal tragico incidente di Spa che è costato la vita ad Anthoine Hubert e ha sconvolto la sua, Juan Manuel Correa torna a correre. Il pilota americano di origine ecuadoriana, 21 anni, ...

