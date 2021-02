Verso Ter di Conte Ma possono saltare Bonafede e la Catalfo Italia Viva alza il tiro su Mes e Giustizia E i 5 Stelle sono già sulle barricate

(Di martedì 2 febbraio 2021) Lo sappiamo bene: ogni volta che cigiri di consultazioni, mandati esplorativi e crisi istituzionali, la partita in campo può cambiare ogni giorno e, in alcuni casi, ogni ora. Basta – specie in questa circostanza – una battuta fuori posto o una battaglia portata avanti fuori misura, per farun’intesa che già dalle premesse sembra parecchio labile. Oggi, d’altronde, conosceremo la verità: Roberto Fico dovrà tornare al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e riferire sul mandato esplorativo. Ma a che punto siamo arrivati? Secondo quello che risulta al nostro giornale, anche grazie al muro del Movimento cinqueche ha posto come condizione per la sottoscrizione del documento programmatico l’intesa sul nome di Giuseppecome presidente del Consiglio, le chance del ...

Noovyis : (Verso Ter di Conte. Ma possono saltare Bonafede e la Catalfo. Italia Viva alza il tiro su Mes e Giustizia. E i 5 S… - 1solocapitano : RT @LorenzoCast89: Se si leggono con attenzione i giornali di questi ultimi giorni inizia ad emergere un atteggiamento critico verso il Qui… - casto_lorenzo : RT @LorenzoCast89: Se si leggono con attenzione i giornali di questi ultimi giorni inizia ad emergere un atteggiamento critico verso il Qui… - Blackskorpion4 : RT @LorenzoCast89: Se si leggono con attenzione i giornali di questi ultimi giorni inizia ad emergere un atteggiamento critico verso il Qui… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: A “FUORI DAL CORO” L’evoluzione della crisi di governo: verso un Conte ter o un governo di unità naz… -

... se non ufficialmente, almeno attraverso le fonti da Italia Viva si sia parlato del Conte, di ... fermato 1 Febbraio 2021 Ha esploso due colpi in aria, poi ha tentato di sparareun balcone ...... in cima al totonomi del Conte, ossia il vice segretario di Nicola Zingaretti che nel partito ha sempre cercato di arginare De Luca, per il figlio del governatore i giochiun ministero si ...ROMA - 02-02-2021 - Per Enrico Borghi si starebbe aprendo la strada per un incarico da sottosegretario con delega ai Servizi segreti in un eventuale governo Conte ter. Così stando a un'indiscrezione ...Al via il totoministri che accompagna la crisi di governo di gennaio 2021: chi rischia e chi entra se dovesse prendere forma il Conte ter.