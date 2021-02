Verbale taroccato | Renzi ha deciso di rompere Conferme clamorose | salta l' accordo e Fico si arrende Conte | sei finito

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 febbraio 2021) Nessuna intesa. Secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza impegnate al tavolo del cronoprogramma, non c'è intesa sulche dovrebbe chiudere il tavolo sul programma dopo due giorni di lavori. Nel dettaglio Italia viva, che aveva chiesto un documento con cronoprogramma, avrebbe poi detto sì alla scelta di redigere undi fine riunione ma avrebbero lamentato, dopo aver letto il testo, che non rispecchiava le differenti posizioni emerse al tavolo nel corso di questi due giorni di fuoco. Insomma, per iani si tratterebbe di una sorta di", risistemato ad-hoc, per fingere che ci sia un. Insomma, la farsa continua. Come possono, questi, trovare unper un nuovo governo? Ma non è tutto, a strettissimo giro di posta ...