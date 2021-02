Ventinovenne accoltellata a Minervino di Lecce | preso il presunto assassino | è l’ex

Leggi su dire

(Di martedì 2 febbraio 2021) BARI – Non è stato ancora ritrovato il coltello con cui nel tardo pomeriggio di ieri è stata assassinata Sonia Di Maggio, la 29enne originaria di Rimini uccisa ieri a Specchia Gallone, frazione di Minervino di Lecce. Il presunto assassino, Salvatore Carfora, 39enne di Torre Annunziata (Napoli) e suo ex fidanzato, è stato fermato dagli agenti del commissariato di Otranto mentre si trovava vicino alla stazione: con ogni probabilità, sarebbe fuggito con il primo treno. L’uomo, con precedenti penali e vicino ad ambienti camorristici, a causa di problemi di natura psichiatrica sarebbe stato ricoverato nell’ospedale giudiziario di Aversa (Caserta) da cui sarebbe stato dimesso nel giugno dello scorso anno. Non si esclude che il bersaglio del 39enne fosse il nuovo compagno della donna, un uomo di 29 anni di Minervino di Lecce con cui la donna conviveva da circa un mese. Secondo quanto ricostruito finora, la vittima era diretta con il 29enne al supermercato quando ha incontrato l’ex che immediatamente si sarebbe scagliato contro di loro. Nel tentativo di proteggere il fidanzato, la donna gli si è buttata addosso facendogli da scudo. Le coltellate l’hanno raggiunta alla gola e per lei i soccorsi, chiamati dal fidanzato, sono stati inutili. Il 29enne avrebbe riferito agli investigatori che da tempo Carfora, non accettando la fine del rapporto con la vittima, la tempestava di messaggi.