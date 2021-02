Variante inglese | scienziati | muta di nuovo Variante brasiliana | Umbria | 2 casi sospetti

tvsvizzera : In tutta Svizzera, negli istituti scolastici i casi stanno seguendo una crescita esponenziale. I docenti chiedono m… - MediasetTgcom24 : Covid, allarme Gb: 'La variante inglese sta mutando di nuovo' #covid - repubblica : Coronavirus, allarme dei medici: 'La variante inglese contagia anche chi indossa le chirurgiche' - DevisuCarlo84 : Sembra che il vairus adesso indossi il kilt e suoni la cornamusa - fisco24_info : Covid: allarme Gb, 'la variante inglese sta mutando ancora': Scienziati rivelano 'nuovi cambiamenti genetici preocc… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante inglese

Crescono ulteriormente le paure legate alle mutazioni del Covid . La, diffusa in Gran Bretagna ma anche in Europa, sembra aver subito alcune nuove modifiche genetiche, preoccupanti . E' l'allarme lanciato da scienziati britannici, ripreso dalla Bbc ...Arriva dalla Gran Bretagna, dove alcuni scienziati hanno rilevato nuovi cambiamenti genetici definiti "preoccupanti" dalla Bbc della cosiddetta '' del Covid, individuata per prima nel ...La variante inglese del Covid, diffusa in Gran Bretagna ma anche in Europa, sembra aver subito alcune nuove modifiche genetiche, preoccupanti. E' l'allarme la ...La situazione epidemiologica in Svizzera sta migliorando: a metà del mese di gennaio mostra una tendenza stabile o leggermente in calo dei casi. L'eccesso di mortalità sta di conseguenza diminuendo, m ...