“Vai a pulire il bagno”. Al Gf Vip Stefania Orlando sotto torchio, vengono fuori i fatti. E il nome di Samantha De Grenet (Di martedì 2 febbraio 2021) Mattinata movimentata all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Protagonista una delle candidate alla vittoria finale: Stefania Orlando. La conduttrice romana non ha digerito le frasi dette durante la puntata di lunedì 1 febbraio da parte di Matilde Brandi. All’inizio dell’avventura le due sembravano aver legato. Tuttavia con il passare del tempo invece il rapporto è andato sempre più scemando. E la Brandi è intervenuta in diretta per un interrogativo a Stefania Orlando: “Ma perché voti un’amica? Stefania Orlando non ha accettato l’uscita della ballerina: “Non ho capito il perché di questa sua uscita”. Nel corso della mattinata Stefania ha ricordato un episodio risalente ai primi giorni all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nel siparietto in questione ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Mattinata movimentata all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Protagonista una delle candidate alla vittoria finale:. La conduttrice romana non ha digerito le frasi dette durante la puntata di lunedì 1 febbraio da parte di Matilde Brandi. All’inizio dell’avventura le due sembravano aver legato. Tuttavia con il passare del tempo invece il rapporto è andato sempre più scemando. E la Brandi è intervenuta in diretta per un interrogativo a: “Ma perché voti un’amica?non ha accettato l’uscita della ballerina: “Non ho capito il perché di questa sua uscita”. Nel corso della mattinataha ricordato un episodio risalente ai primi giorni all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nel siparietto in questione ...

