Vaccino | Toti | “Come avere la tavola pronta e nessuno fa la spesa”

GENOVA – "Vedo una morbosa attenzione alla gara tra regioni, chi è pronto, chi è scattato, chi sta già prendendo le prenotazioni: la verità è che abbiamo le tavole apparecchiate, abbiamo i camerieri, abbiamo i cuochi, ma nessuno è andato a fare la spesa". Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a '24 Mattino' su Radio 24, parlando dello scarso approvvigionamento di dosi vaccinali anti covid. "Non c'è il rischio che manchino dosi in assoluto, ma quello che manchino per fare una campagna di vaccinazione in modo massivo e rapido- spiega il governatore- il nostro obiettivo è vaccinare gli over 80 nel più breve tempo possibile, poi il Paese può sostanzialmente ripartire, perché sono i nostri papà e i nostri nonni che occupano i nostri ospedali e allungano la lista dei decessi".

