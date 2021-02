Vaccino russo | Lancet conferma la sua efficacia

(Di martedì 2 febbraio 2021) IlSputnik V è efficace al 91,6% contro il coronavirus, laarriva dagli studi pubblicati sulla rivista scientifica britannicaIlSputnik V è efficace in maniera significativa contro le forme sintomatiche del Covid, secondo i risultati pubblicati sulla rivista medica Thee convalidati da esperti indipendenti. “Lo sviluppo delSputnik V fu criticato per la sua fretta, per il fatto che abbia bruciato gradini e una mancanza di trasparenza. Ma i risultati riportati qui sono chiari e il principio scientifico di questa vaccinazione è dimostrato”. Sono queste le parole di due esperti britannici, i professori Ian Jones e Polly Roy, in un commento allegato allo studio. Questo “significa che un ...

RobertoBurioni : Ottima notizia, il vaccino 'russo' ha un'efficacia superiore al 90%. Un altro vaccino dall'efficacia eccezionale co… - HuffPostItalia : Burioni: 'Il vaccino russo Sputnik ha efficacia eccezionale, superiore al 90%: è un'ottima notizia' - RobTallei : Il vaccino russo Sputnik V ha un'efficacia del 91,6% secondo i dati sulla terza fase di sperimentazione pubblicati… - rubinorossob : Correre correre correre. #EMA e #AIFA valutino in fretta efficacia e sicurezza del vaccino #SputnikV L’emergere di… - busettodavide : E insomma il vaccino russo #Sputnik (#SputnikV) funziona... e funziona pure meglio di quello di #AstraZeneca, almen… -

... il Discovery o quello che sia", questa la risposta ironica del nuovo consulente del presidente Fontana a chi gli chiedeva un giudizio sulSputnik. "Noi siamo gli esecutori di un'...San Pietroburgo, così viene prodotto ilSputnik V contro il Covid - 19 Scienziati non coinvolti nella ricerca hanno riconosciuto che la velocità con cui è stato prodotto e lanciato il ...D'Amato (Lazio): 'Italia acquisisca vaccino russo, non perdere tempo'. 'Lo studio dell'autorevole rivista scientifica 'Lancet' conferma la validità e l'efficacia del vaccino russo Sputnik. 'L'Italia a ...Già approvato in 16 paesi, le due dosi son ben tollerate e funzionano anche negli anziani e nuovi ceppi del virus. A breve si studierà l'uso anche per i bambini e in accoppiata con queello di Oxford/A ...