Vaccino Russo | gli studi dicono che è sicuro

(Di martedì 2 febbraio 2021) IlSputnik V è stato approvato dal governocon molto clamore l’11 agosto. Il presidente Vladimir Putin ha dato personalmente la notizia alla televisione nazionale e ha detto che una delle sue figlie era già stata vaccinata con esso. A quel tempo, ilera stato testato solo su poche dozzine di persone. Alcuni primi risultati erano stati pubblicati a settembre, ma i partecipanti erano stati seguiti solo per circa 42 giorni e non c’era un gruppo di confronto. L’ultimoo, invece, si basa su una ricerca che ha coinvolto circa 20.000 adulti in 25 ospedali di Mosca tra settembre e novembre, di cui tre quarti hanno ricevuto due dosi dela 21 giorni di distanza e il resto ha ricevuto iniezioni di placebo. Gli effetti collaterali più ...

RobertoBurioni : Ottima notizia, il vaccino 'russo' ha un'efficacia superiore al 90%. Un altro vaccino dall'efficacia eccezionale

Uno studio ad interim sui dati della sperimentazione di fase 3 delsuggerisce infatti che il protocollo di somministrazione a due dosi del composto offre un'efficacia del 91,6% contro ...Uno studio preliminare sui dati della sperimentazione di fase 3 delcontro il Covid - 19 - il Gam - COVID - Vac, chiamato Sputnik V - suggerisce che è efficace al 91,6% contro la malattia sintomatica , se somministrato in doppia dose con intervallo di 21 ...Il vaccino di AstraZeneca può funzionare anche per gli Over 55. Lo fa sapere l’Agenzia italiana del farmaco, precisando che sia comunque preferibile utilizzare l’antidoto su soggetti tra i 18 e 55 ann ...Il vaccino russo 'Sputnik V', somministrato in 2 dosi a 21 giorni di distanza l'una dall'altra, ha un'efficacia del 91,6% contro Covid-19. L'effetto protettivo non è statisticamente diverso per gli ...