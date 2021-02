Vaccino | farmacista distrugge 500 dosi | “È negazionista e terrapiattista”

(Di martedì 2 febbraio 2021) Un, negli Usa, ha distrutto 500delModerna perché convinto che il Covid sia un’invenzione dei poteri forti per manipolare il codice genetico umano attraverso ilHa destato scalpore qualche settimana la notizia che ben 500delModerna, in un momento in cui si registrano enormi difficoltà nell’approvvigionamento dei L'articolo Curiosauro.

Spread the lovenegazionista negli Stati Uniti ha distrutto oltre distrugge 500 dosi di: ecco come si è giustificato davanti agli agenti (Screenshot) Arriva dagli Stati Uniti una storia che sembra ......colpevole di aver cercato di danneggiare cinquecento dosi diModerna perché scettico nei riguardi del. Ora dall'Fbi arrivano ulteriori dettagli sulle convinzioni del 46enne...(Adnkronos) - Nella fase 2 della campagna si userà una distribuzione 'multicanale', ha detto ancora l'assessore. 'Confermiamo il canale ...Così, in molte Regioni, in via di completamento la fase di immunizzazione del personale sanitario e degli ospiti e dipendenti delle Rsa, si è cominciata quella successiva, di vaccinazione degli over 8 ...