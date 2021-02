Vaccino Covid, scoperta truffa in Cina: vendevano fiale con acqua salata (Di martedì 2 febbraio 2021) Scattano ben 80 arresti in Cina: scoperta una banda criminale che vendeva fiale con acqua salata spacciandole per Vaccino Covid Le forze dell’ordine cinesi hanno posto in stato di arresto oltre 80 persone. Per loro il provvedimento è scattato nell’ambito di un’indagine che ha riguardato un presunto giro di vaccini anti Covid contraffatti. A renderlo L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di martedì 2 febbraio 2021) Scattano ben 80 arresti inuna banda criminale che vendevaconspacciandole perLe forze dell’ordine cinesi hanno posto in stato di arresto oltre 80 persone. Per loro il provvedimento è scattato nell’ambito di un’indagine che ha riguardato un presunto giro di vaccini anticontraffatti. A renderlo L'articolo Curiosauro.

