Vaccino Covid agli Over 80, prenotazioni aperte nel Lazio (Come prenotarsi). In Lombardia vaccinazioni dal 24/02. Il punto regione per regione (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Lazio apre le prenotazioni per le somministrazioni del Vaccino contro il Covid agli Over 80. Il punto regione per regione. Nonostante i problemi ormai noti con Pfizer, AstraZeneca e Moderna, che hanno tagliato le consegne all'Italia, nel nostro Paese la campagna di vaccinazione si avvia verso la nuova fase, quindi quella della somministrazione del Vaccino contro il Covid agli Over 80, ossia alle persone che hanno più di 80 anni.

