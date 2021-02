Vaccino AstraZeneca, sciolto il nodo degli over 55: ecco la soluzione (Di martedì 2 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Per il Vaccino AstraZeneca è arrivato il via libera anche per gli over 55 in buona salute, mentre i sieri anti Covid prodotti da Pfizer e Moderna restano maggiormente indicati per chi è a maggior rischio di malattia grave. Sono queste le ultime indicazioni della Commissione tecnica Scientifica dell’Aifa, Agenzia italiana del farmaco. Vaccino AstraZeneca per gli over 55 in buona salute: la nota dell’Aifa “In attesa di acquisire ulteriori dati, anche dagli studi attualmente in corso, al momento per il Vaccino Astra Zeneca si suggerisce un utilizzo preferenziale nelle popolazioni per le quali sono disponibili evidenze maggiormente solide, e cioè soggetti giovani tra i 18 e 55 anni – si legge in una nota dell’Aifa -. Si ribadisce tuttavia che, ... Leggi su improntaunika (Di martedì 2 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Per ilè arrivato il via libera anche per gli55 in buona salute, mentre i sieri anti Covid prodotti da Pfizer e Moderna restano maggiormente indicati per chi è a maggior rischio di malattia grave. Sono queste le ultime indicazioni della Commissione tecnica Scientifica dell’Aifa, Agenzia italiana del farmaco.per gli55 in buona salute: la nota dell’Aifa “In attesa di acquisire ulteriori dati, anche dagli studi attualmente in corso, al momento per ilAstra Zeneca si suggerisce un utilizzo preferenziale nelle popolazioni per le quali sono disponibili evidenze maggiormente solide, e cioè soggetti giovani tra i 18 e 55 anni – si legge in una nota dell’Aifa -. Si ribadisce tuttavia che, ...

