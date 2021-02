Vaccino Astrazeneca, ok della Commissione tecnica scientifica di Aifa anche per gli over 55 senza patologie (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Vaccino di Astrazeneca – a due giorni dall’approvazione da parte di Aifa – potrà essere somministrato anche agli over 55 in buona salute e e sena patologie pregresse. “In attesa di acquisire ulteriori dati, anche dagli studi attualmente in corso, al momento per il Vaccino Astrazeneca si suggerisce un utilizzo preferenziale – si legge in un parere della Commissione tecnica scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco – nelle popolazioni per le quali sono disponibili evidenze maggiormente solide, e cioè soggetti giovani tra i 18 e 55 anni. Si ribadisce tuttavia che, sulla base dei risultati di immunogenicità e dei dati di sicurezza, il rapporto beneficio/rischio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Ildi– a due giorni dall’approvazione da parte di– potrà essere somministratoagli55 in buona salute e e senapregresse. “In attesa di acquisire ulteriori dati,dagli studi attualmente in corso, al momento per ilsi suggerisce un utilizzo preferenziale – si legge in un pareredell’Agenzia italiana del farmaco – nelle popolazioni per le quali sono disponibili evidenze maggiormente solide, e cioè soggetti giovani tra i 18 e 55 anni. Si ribadisce tuttavia che, sulla base dei risultati di immunogenicità e dei dati di sicurezza, il rapporto beneficio/rischio di ...

