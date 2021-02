Vaccino Astrazeneca “gli ulteriori studi in corso” e gli over 55, il virologo Pregliasco: “Giusto approvarlo, dobbiamo correre” (Di martedì 2 febbraio 2021) Fino a quattro/cinque mesi fa chiunque avrebbe scommesso sul Vaccino di Oxford-Astrazeneca. I ricercatori britannici, con la collaborazione dell’azienda italiana di biotecnologie Irbm, sono stati i primi a testare sugli animali, i primi a testare sugli uomini e i primi ad annunciare che il loro candidato candidato, a vettore virale, sembrava funzionare perfettamente anche sugli anziani. Era la fine di ottobre e l’antidoto inglese contro Sars Cov 2 sembrava vicinissimo. Poi qualcosa è andato storto, anche se non per le quotazioni in Borsa delle azioni del colosso anglo svedese guidato dal francese Pascal Soriot, tra errori comunicativi e sviste. Fino all’approvazione emergenziale dell’Agenzia europea del farmaco, quella successiva dell’Agenzia italiana del farmaco che, dopo aver raccomandato l’uso per gli under 55, ha diramato oggi una nota della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Fino a quattro/cinque mesi fa chiunque avrebbe scommesso suldi Oxford-. I ricercatori britannici, con la collaborazione dell’azienda italiana di biotecnologie Irbm, sono stati i primi a testare sugli animali, i primi a testare sugli uomini e i primi ad annunciare che il loro candidato candidato, a vettore virale, sembrava funzionare perfettamente anche sugli anziani. Era la fine di ottobre e l’antidoto inglese contro Sars Cov 2 sembrava vicinissimo. Poi qualcosa è andato storto, anche se non per le quotazioni in Borsa delle azioni del colosso anglo svedese guidato dal francese Pascal Soriot, tra errori comunicativi e sviste. Fino all’approvazione emergenziale dell’Agenzia europea del farmaco, quella successiva dell’Agenzia italiana del farmaco che, dopo aver raccomandato l’uso per gli under 55, ha diramato oggi una nota della ...

RobertoBurioni : Ottima notizia, il vaccino 'russo' ha un'efficacia superiore al 90%. Un altro vaccino dall'efficacia eccezionale co… - RobTallei : Il vaccino russo Sputnik V ha un'efficacia del 91,6% secondo i dati sulla terza fase di sperimentazione pubblicati… - RaiNews : Il #vaccino di AstraZeneca può essere utilizzato anche nelle persone di età superiore ai 55 anni, purché non presen… - Paolo26860773 : @La7tv Ora so che ai miei anziani il vaccino #AstraZeneca non glielo farò! - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Il #vaccino di AstraZeneca può essere utilizzato anche nelle persone di età superiore ai 55 anni, purché non presentino fattor… -