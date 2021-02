Vaccino AstraZeneca anche agli over-55 Aifa: senza fattori di rischio (Di martedì 2 febbraio 2021) Sì al Vaccino AstraZeneca anche fra gli over 55 in buona salute. «In attesa di acquisire ulteriori dati, anche dagli studi attualmente in corso, al momento per il Vaccino Astra Zeneca si suggerisce un utilizzo preferenziale nelle popolazioni per le quali sono disponibili evidenze maggiormente solide, e cioè soggetti giovani tra i 18 e 55 anni.Si ribadisce tuttavia che, sulla base dei risultati di immunogenicità e dei dati di sicurezza, il rapporto beneficio/rischio di tale Vaccino risulta favorevole» anche nei soggetti più anziani senza fattori di rischio». Lo precisa in un parere la Commissione tecnica scientifica dell’Aifa. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 2 febbraio 2021) Sì alfra gli55 in buona salute. «In attesa di acquisire ulteriori dati,studi attualmente in corso, al momento per ilAstra Zeneca si suggerisce un utilizzo preferenziale nelle popolazioni per le quali sono disponibili evidenze maggiormente solide, e cioè soggetti giovani tra i 18 e 55 anni.Si ribadisce tuttavia che, sulla base dei risultati di immunogenicità e dei dati di sicurezza, il rapporto beneficio/di talerisulta favorevole»nei soggetti più anzianidi». Lo precisa in un parere la Commissione tecnica scientifica dell’

