Vaccino anti-Covid,”Lo ‘Sputnik V’ russo, ha un’efficacia al 91,6%” rivela ‘The Lancet’ (Di martedì 2 febbraio 2021) “Tra i casi analizzati, oltre il 98% dei volontari ha sviluppato una risposta immunitaria umorale e il 100% una risposta immunitaria cellulare”. C’è dunque poco da scherzare sull’efficacia dello ‘Sputnik V’, il Vaccino anti-Cobid prodotto e distribuito in Russia già dalla scorsa estate, sul quale, a causa della mancanza di adeguate informazioni e studi, gli scienziati europei mostravano legittimamente dubbi. ‘Sputnik V’: “un’efficacia del 91,6% contro il coronavirus in pazienti dai 18 ai 60 anni” Come rivela invece uno studio pubblicato già da qualche giorno da ‘The Lancet’, somministrato attraverso 2 dosi, con una distanza di 21 giorni di tra l prima e la seconda inoculazione, il Vaccino russo mostra ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 febbraio 2021) “Tra i casi analizzati, oltre il 98% dei volontari ha sviluppato una risposta immunitaria umorale e il 100% una risposta immunitaria cellulare”. C’è dunque poco da scherzare sull’efficacia delloV’, il-Cobid prodotto e distribuito in Russia già dalla scorsa estate, sul quale, a causa della mancanza di adeguate informazioni e studi, gli scienziati europei mostravano legittimamente dubbi.V’: “del 91,6% contro il coronavirus in pazienti dai 18 ai 60 anni” Comeinvece uno studio pubblicato già da qualche giorno da, somministrato attraverso 2 dosi, con una distanza di 21 giorni di tra l prima e la seconda inoculazione, ilmostra ...

