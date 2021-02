Vaccino anti-Covid, Lancet: il russo Sputnik V ha un'efficacia superiore al 91% (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Vaccino russo Sputnik V ha un’efficacia del 91,6% contro il Covid-19 e i suoi sintomi , secondo un’analisi di studi clinici pubblicata dalla rivista Lancet e confermata da esperti indipendenti.... Leggi su feedpress.me (Di martedì 2 febbraio 2021) IlV ha un’del 91,6% contro il-19 e i suoi sintomi , secondo un’analisi di studi clinici pubblicata dalla rivistae confermata da esperti indipendenti....

