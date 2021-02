Vaccino anti-Covid, l’Aifa corregge il tiro su AstraZeneca: via libera anche per gli over 55 «se in buona salute» (Di martedì 2 febbraio 2021) L’agenzia italiana del farmaco apre all’uso di AstraZeneca anche per gli over 55. Dopo l’approvazione dell’Ema, l’Aifa aveva in un primo momento sconsigliato l’uso del Vaccino alle persone sopra i 55 anni. «In attesa di acquisire ulteriori dati, anche dagli studi attualmente in corso, al momento per il Vaccino AstraZeneca si suggerisce un utilizzo preferenziale nelle popolazioni per le quali sono disponibili evidenze maggiormente solide, e cioè soggetti giovani tra i 18 e 55 anni». Tuttavia, la commissione tecnica scientifica dell’Aifa ha chiarito che «sulla base dei risultati di immunogenicità e dei dati di sicurezza, il rapporto beneficio/rischio di tale Vaccino risulta favorevole, anche nei ... Leggi su open.online (Di martedì 2 febbraio 2021) L’agenzia italiana del farmaco apre all’uso diper gli55. Dopo l’approvazione dell’Ema,aveva in un primo momento sconsigliato l’uso delalle persone sopra i 55 anni. «In attesa di acquisire ulteriori dati,dagli studi attualmente in corso, al momento per ilsi suggerisce un utilizzo preferenziale nelle popolazioni per le quali sono disponibili evidenze maggiormente solide, e cioè soggetti giovani tra i 18 e 55 anni». Tuttavia, la commissione tecnica scientifica delha chiarito che «sulla base dei risultati di immunogenicità e dei dati di sicurezza, il rapporto beneficio/rischio di talerisulta favorevole,nei ...

