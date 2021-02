Vaccino anti-Covid: 70% degli europei vaccinati entro l'estate (Di martedì 2 febbraio 2021) La campagna vaccinale prosegue in Europa nonostante i problemi legati ai ritardi delle forniture del siero. La lotta contro il Coronavirus sta quindi continuando in attesa che le case farmaceutiche consegnino un numero maggiore di vaccini rispetto a quanto fatto fino a questo momento. I vertice dell'Unione Europea hanno fatto sapere che l'obiettivo è quello di raggiungere il 70% della popolazione europe entro l'estate garantendo in tal modo un gran numero di immunizzazioni. Vaccino Covid: entro estate 70% degli europei vaccinati La direttrice della direzione Salute della Commissione europea, Sandra Gallina, ha riferito che nel corso del secondo trimestre di quest'anno «arriveranno abbastanza dosi in Ue per raggiungere il 70% di ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 2 febbraio 2021) La campagna vaccinale prosegue in Europa nonostante i problemi legati ai ritardi delle forniture del siero. La lotta contro il Coronavirus sta quindi continuando in attesa che le case farmaceutiche consegnino un numero maggiore di vaccini rispetto a quanto fatto fino a questo momento. I vertice dell'Unione Europea hanno fatto sapere che l'obiettivo è quello di raggiungere il 70% della popolazione europel'garantendo in tal modo un gran numero di immunizzazioni.70%La direttrice della direzione Salute della Commissione europea, Sandra Gallina, ha riferito che nel corso del secondo trimestre di quest'anno «arriveranno abbastanza dosi in Ue per raggiungere il 70% di ...

