Vaccini Lombardia | per gli over 80 dal 24 febbraio «Con medici di base o assistenza domiciliare»

(Di martedì 2 febbraio 2021) In«l’inizio della somministrazione deianti-Covid per gli ultra ottantenni è previsto per il 24». Lo ha precisato l’assessore al Welfare Letizia Moratti, durante le comunicazioni sul piano vaccinale in Consiglio regionale.

La Manpower Srl per, Emilia - Romagna, Sardegna, Umbria, Valle d'Aosta; la Randstad ... infermieri e operatori sanitari da impiegare nella somministrazione deianti - Covid, quella ...Inci sarà una 'governance per gestire il piano vaccinale' di massa, che prevederà 'un comitato guida' formato dal presidente Attilio Fontana, dalla vice Letizia Moratti, dall'assessore Pietro ...Si prevede la consegna di 100 milioni di dosi nel primo trimestre, e almeno 300 milioni nel secondo trimestre, per vaccinare potenzialmente circa 200 milioni di europei entro la fine di giugno L'Ue, s ...02 FEB - “Pubblicare un bando per reclutare medici e infermieri volontari per la campagna vaccinale anti Covid è un pericoloso controsenso. Se una regione pensa di risolvere così la carenza di persona ...