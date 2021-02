Vaccini in Italia, superate le 2 milioni di somministrazioni. Oltre 674mila hanno ricevuto anche la seconda dose (Di martedì 2 febbraio 2021) Il numero di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino in Italia è salito a 2.018.700. Di queste 674.270 hanno ricevuto anche la seconda dose, chiudendo così il ciclo di iniezioni che sono necessarie per completare la vaccinazione contro il Coronavirus. Secondo i dati pubblicati dal Ministero della Salute sul portale ufficiale della campagna vaccinale fino a questo momento hanno ricevuto almeno una dose 1.265.608 donne e 753.092 uomini. La maggior parte delle vaccinazioni riguarda la fascia tra i 50 e i 59 anni, seguita da quella 40-49 anni e da quella 60-69 anni. Le dosi sono state inoculate soprattutto a operatori sanitari e sociosanitari, Oltre 1,4 ... Leggi su open.online (Di martedì 2 febbraio 2021) Il numero di persone chealmeno unadi vaccino inè salito a 2.018.700. Di queste 674.270la, chiudendo così il ciclo di iniezioni che sono necessarie per completare la vaccinazione contro il Coronavirus. Secondo i dati pubblicati dal Ministero della Salute sul portale ufficiale della campagna vaccinale fino a questo momentoalmeno una1.265.608 donne e 753.092 uomini. La maggior parte delle vaccinazioni riguarda la fascia tra i 50 e i 59 anni, seguita da quella 40-49 anni e da quella 60-69 anni. Le dosi sono state inoculate soprattutto a operatori sanitari e sociosanitari,1,4 ...

