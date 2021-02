Vaccini, il caso Astrazeneca mette in crisi il piano. Viola e Burioni: 'Non blocca il contagio' (Di martedì 2 febbraio 2021) Astrazeneca ha scombinato i piani del commissario Domenico Arcuri : adesso gli under 55 potrebbero essere vaccinati prima ancora degli over 80, ovvero la fascia di popolazione più a rischio. Il ... Leggi su leggo (Di martedì 2 febbraio 2021)ha scombinato i piani del commissario Domenico Arcuri : adesso gli under 55 potrebbero essere vaccinati prima ancora degli over 80, ovvero la fascia di popolazione più a rischio. Il ...

