Vaccini Covid, il russo Sputnik V è efficace al 91,6%: i dati pubblicati su Lancet. In 20mila hanno partecipato alla sperimentazione (Di martedì 2 febbraio 2021) Il vaccino anti-Covid sviluppato in Russia, ribattezzato Sputnik V, funziona ed è efficace al 91,6%. Lo confermano i dati di sperimentazione della fase 3 relativi ai circa 20mila partecipanti, pubblicati su The Lancet. Lo studio, fa sapere il Fondo russo per gli investimenti diretti (che commercializza il siero nel mondo), è ‘peer reviewed‘, quindi validato da esperti scientifici esterni. “Gli eventi avversi gravi (quelli che hanno richiesto il ricovero in ospedale) sono stati rari sia nel gruppo placebo (0,4 23/5.435) che nel gruppo del vaccino (0,2% 45/16.427) e nessuno è stato considerato associato alla vaccinazione”, si legge. Per quanto riguarda i decessi, durante la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Il vaccino anti-sviluppato in Russia, ribattezzatoV, funziona ed èal 91,6%. Lo confermano ididella fase 3 relativi ai circapartecipanti,su The. Lo studio, fa sapere il Fondoper gli investimenti diretti (che commercializza il siero nel mondo), è ‘peer reviewed‘, quindi validato da esperti scientifici esterni. “Gli eventi avversi gravi (quelli cherichiesto il ricovero in ospedale) sono stati rari sia nel gruppo placebo (0,4 23/5.435) che nel gruppo del vaccino (0,2% 45/16.427) e nessuno è stato considerato associatovaccinazione”, si legge. Per quanto riguarda i decessi, durante la ...

LegaSalvini : MARCO TRAVAGLIO ANCORA CI SPERA: CONTE PREMIER, SUL COVID È ANDATO BENISSIMO ?????? - Agenzia_Ansa : Ue: 'Avremo dosi per centrare target 70% immunizzati in estate' #vaccini Oms, casi in calo di #Covid nel mondo ma n… - Agenzia_Ansa : #Vaccini: superate 2 milioni di #dosi in #Italia. In #Lombardia è in arrivo Guido #Bertolaso come coordinatore del… - MediasetTgcom24 : Covid, Ue agli Stati membri: sui vaccini accordi bilaterali non previsti #Covid - MimmolaForgia : RT @iltrumpo: La destra in Lombardia chiama Bertolaso, che se riesce a fare quello che tutte le altre regioni hanno già fatto da settimane,… -