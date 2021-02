Vaccini agli over 80, il Lazio subito in tilt. Naufraga il piano: Regioni lasciate sole (Di martedì 2 febbraio 2021) Francesca Angeli Salta il sistema nel primo giorno di prenotazioni: via della seconda fase in ordine sparso. L'incontro con Arcuri slitta, i timori dei governatori. Ufficiale in Lombardia: Bertolaso coordinerà la campagna Un piano vaccinale rigido, poco lungimirante e al momento privo di una strategia alternativa. Il cronoprogramma elaborato a dicembre contava su un numero di dosi che non c'è e l'obiettivo di vaccinare il 50 per cento della popoLazione prima dell'autunno appare un miraggio. Sì, è vero, le dosi sono in ritardo e il rischio in Italia è che ancora una volta ogni regione decida come procedere sulla base delle fiale a disposizione e si finisca in ordine sparso perché anche la revisione del piano è in stallo. Mancano le indicazioni da parte del ministero della Salute sulle classi di priorità ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 febbraio 2021) Francesca Angeli Salta il sistema nel primo giorno di prenotazioni: via della seconda fase in ordine sparso. L'incontro con Arcuri slitta, i timori dei gnatori. Ufficiale in Lombardia: Bertolaso coordinerà la campagna Unvaccinale rigido, poco lungimirante e al momento privo di una strategia alternativa. Il cronoprogramma elaborato a dicembre contava su un numero di dosi che non c'è e l'obiettivo di vaccinare il 50 per cento della popone prima dell'autunno appare un miraggio. Sì, è vero, le dosi sono in ritardo e il rischio in Italia è che ancora una volta ogni regione decida come procedere sulla base delle fiale a disposizione e si finisca in ordine sparso perché anche la revisione delè in stallo. Mancano le indicazioni da parte del ministero della Salute sulle classi di priorità ...

