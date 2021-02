Usa: manette e spray urticante a bimba afroamericana di 9 anni, agenti sospesi (Di martedì 2 febbraio 2021) In un nuovo video - choc si vedeva l'intervento di sette agenti. La sindaca di Rochester: ' È stato orribile, siamo indignati' Leggi su tg.la7 (Di martedì 2 febbraio 2021) In un nuovo video - choc si vedeva l'intervento di sette. La sindaca di Rochester: ' È stato orribile, siamo indignati'

Adnkronos : #Arresto shock in #Usa, manette e spray al peperoncino su bimba di 9 anni - Agenzia_Ansa : #Usa, #video-shock : a #Rochester la #polizia spruzza lo #spray al #peperoncino verso una bambina #afroamericana di… - repubblica : Usa, manette e spray al peperoncino per arrestare una bambina afroamericana: sospesi gli agenti coinvolti - networkpn : Repubblica > Homepage Usa, manette e spray al peperoncino per arrestare una bambina afroamericana: sospesi gli agen… - carlozustovi : @FedericoRampini @repubblica Difendere la democrazia nel mondo è onorevole e doveroso allo stesso tempo ...ma immob… -