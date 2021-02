USA. L’immagine di Harriet Tubman sulla banconota da 20 dollari (Di martedì 2 febbraio 2021) L’amministrazione Biden riapre al progetto di Barak Obama, sospeso da Donald Trump, e accelera sulla nascita della nuova banconota da 20 dollari con impressa L’immagine di Harriet Tubman nella parte anteriore. Lo ha reso noto il 25 gennaio la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, dichiarando “È importante che i nostri soldi riflettano la storia e la diversità del nostro paese”. Harriet Tubman, nata nella contea del Maryland nel 1922 come Aramita Ross, è per l’America un’icona della lotta di liberazione dalla schiavitù degli afroamericani. A 16 anni si ribella ai suoi padroni riuscendo a scappare e capisce che lo scopo della sua vita è quello di aiutare la sua famiglia e i suoi fratelli neri a raggiungere i paesi dove la schiavitù è già stata abolita. ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 febbraio 2021) L’amministrazione Biden riapre al progetto di Barak Obama, sospeso da Donald Trump, e acceleranascita della nuovada 20con impressadinella parte anteriore. Lo ha reso noto il 25 gennaio la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, dichiarando “È importante che i nostri soldi riflettano la storia e la diversità del nostro paese”., nata nella contea del Maryland nel 1922 come Aramita Ross, è per l’America un’icona della lotta di liberazione dalla schiavitù degli afroamericani. A 16 anni si ribella ai suoi padroni riuscendo a scappare e capisce che lo scopo della sua vita è quello di aiutare la sua famiglia e i suoi fratelli neri a raggiungere i paesi dove la schiavitù è già stata abolita. ...

