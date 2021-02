Usa | agenti spruzzano spray urticante contro bimba di 9 anni | sospesi Sindaca | “Episodio orribile”

(Di martedì 2 febbraio 2021)almeno fino alla conclusione dell’indagine interna avviata da parte della polizia di Rochester. Il provvedimento è stato deciso dalladella città dello Stato di New York Lovely Warren e riguarda glidi polizia coinvolti nell’del fermo di una bambina afroamericana di nove, che hanno ammanettato, ela quale hanno spruzzatoal peperoncino. In tutto, come emerge dal filmato, erano sette glicoinvolti, ma non si sa con certezza quanti siano stati. IL CASO – Il vice capo della polizia Andre Anderson ha dichiarato che lasoffre di una grave patologia psichica e nelle fasi concitate riprese nel filmato ha minacciato di uccidere la madre e di suicidarsi. ...

