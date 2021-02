Uomini e Donne, presentati i due nuovi tronisti: le anticipazioni della registrazione odierna (Di martedì 2 febbraio 2021) Esce un tronista, ne entrano due nuovi. Nel corso della registrazione odierna di Uomini e Donne sono stati presentati i due nuovi tronisti che nei prossimi mesi saranno i volti maschili del dating show di Mediaset. La puntata che li vede protagonisti andrà in onda prossimamente. Fuori Davide e Sophie, dentro Giacomo e Massimiliano Ricordiamo che Davide Donadei ha scelto pochi giorni fa, mentre per la scelta di Sophie Codegoni è questione di giorni. Dunque, per forza dicose, a breve verrà rimpiazzata anche lei. Voci di corridoio indicano Beatrice Buonocore (ex corteggiatrice proprio di Donadei) come probabile nuova tronista. Al momento, comunque, ci sono due certezze assolute: quelle relative all'ingresso di due nuovi ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 2 febbraio 2021) Esce un tronista, ne entrano due. Nel corsodisono statii dueche nei prossimi mesi saranno i volti maschili del dating show di Mediaset. La puntata che li vede protagonisti andrà in onda prossimamente. Fuori Davide e Sophie, dentro Giacomo e Massimiliano Ricordiamo che Davide Donadei ha scelto pochi giorni fa, mentre per la scelta di Sophie Codegoni è questione di giorni. Dunque, per forza dicose, a breve verrà rimpiazzata anche lei. Voci di corridoio indicano Beatrice Buonocore (ex corteggiatrice proprio di Donadei) come probabile nuova tronista. Al momento, comunque, ci sono due certezze assolute: quelle relative all'ingresso di due...

