Uomini e Donne: Giacomo e Massimiliano sono i nuovi tronisti

E' tempo di nuovi tronisti a Uomini e Donne. A sedersi sulla poltrona rossa del programma di Canale 5 saranno Massimiliano e Giacomo.

Massimiliano ha 20 anni ed è originario di Nettuno (RM); all'età di 16 anni ha iniziato a lavorare, facendo il muratore con lo zio, il barista, il cameriere e alcune incursioni nel mondo della moda. Recentemente ha lavorato per una carrozzeria alla ricerca di una stabilità economica. A 13 anni i genitori si sono separati ed hanno cominciato ad avere difficoltà economiche importanti. Massimiliano ha una sorella e non si sente un ragazzo superficiale; il suo sogno è trovare una donna come sua sorella: "A Uomini e Donne voglio trovare una ragazza che mi faccia stare bene, che mi faccia ridere e che mi capisca."

